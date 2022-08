KAART | Kes on Soome ja Rootsi NATO-ga ühinemise heaks kiitnud ja kelle järel veel oodatakse?

Eelmisel nädalal ratifitseeris liitumisdokumendid USA senat ning selle nädala teisipäeval allkirjastas need ka president Joe Biden. Soome ja Rootsi esitasid liitumisavaldused kolm kuud peale laiaulatusliku sõja algust Ukrainas. Hetkel on Soome ja Rootsi NATO-sse astumise heaks kiitnud 23 liikmesriiki. Eesti andis vastava heakskiidu 6. juulil. Liitlastest viimasena kiitsid augusti alguses liitumise heaks kolm organisatsiooni asutajariiki – Prantsusmaa, Itaalia ja Ameerika Ühendriigid. Jäänud on veel seitse riiki, kes oma nõusolekut andnud ei ole.