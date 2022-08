Mart Kalm: punamonumentidel võib lasta luuderohtu kasvada

Kui punasümbolid koristatakse avalikust ruumist ära, et need museaalideks muuta, siis need püstitanud Nõukogude võim sõjaeelsete mälestusmärkidega nõnda lahkelt ümber ei käinud. Valdav osa vabariigi algusaja mälestusmärke hävitati juba esimese Nõukogude okupatsiooni ajal 1940. aastal, hiljemalt kümnendi keskpaigaks olid peaaegu kõik õhku lastud või minema viidud. 1950-ndateks olid järele jäänud üksikud mälestised.