Martin Helme: odava elektri saamiseks piisaks ühest lihtsast valitsuse korraldusest

Peamine põhjus on sõge ja süüdimatu rohepoliitika, mis on nüüdseks juba mitu aastakümmet regulatsioonide ja maksude koorma all suretanud välja normaalset energiatootmist. Selle tagajärjel on Euroopas tekkinud väga suur pakkumise puudus ehk energia defitsiit.