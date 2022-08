KOLUMN | Mart Pukk: ükskord me nakatume COVID-iga niikuinii

Terviseameti kodulehelt leidsin huvitavad andmed. Seni on Eestis leitud üle 700 000 koroonaviirusega nakatunu, neist on surnud 2634 inimest. Seitsesada tuhat on praktiliselt pool meie maal elavatest inimestest, loomulikult on osa neist saanud sama haiguse mitu korda. Ikkagi on see arv muljetavaldavalt suur.