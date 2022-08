SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa ähvardab tuumakatastroofiga, sest kardab Hersonist ilma jääda

Vaevalt tulevikus vanglatest kahuriliha selles kogus enam peale tulemas on. Kahurilihaga on asi nii hull, et üks nn rahvavabariigi üksuse ohvitser rääkis olukorrast avalikult ja keerutamata – Luhanskis värvatakse sisuliselt neid mehi, kes ei jõua patrullide eest ära joosta – invaliidid, krooniliste tervisekahjustustega kaevurid, alkohoolikud. Isegi tuberkuloosihaiged. Viletsa tervisega mehed vanuses 50+, kes peaksid 35-kraadises kuumuses täisvarustuses suutma joosta pikki vahemaid ja sealjuures veel võitlema.