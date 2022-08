Uued lepped sõlmitud. Vene gaasihiid Gazprom suurendab tarneid Ungarisse

Seejuures on Venemaa lõpetanud gaasi tarnimise Euroopa Liitu kuuluvasse Bulgaariasse, kes on kaasa läinud liidu sanktsioonidega. Serbia ja Ungari, kes on karmide sanktsioonide seadmisest keeldunud, saavad endiselt gaasi. Ungari peaministri Viktor Orbáni erakonnakaaslane kinnitas, et augusti lõpuks tarnib Venemaa riiki rekordilised 2,6 miljonit kuupmeetrit gaasi päevas.