KUULA SAADET | Märt Läänemets: Hiina käitub nagu Venemaa – mis vallutatud, jääb temaga

„Praegune Hiina on oma poliitilise süsteemi poolest padukommunistlik maa,“ kummutab Läänemets müüte, nagu oleks kommunism nüüdseks vaid sirm pigem vabaturul tugineva majandussüsteemi ees. „Mõne aasta eest, kui tähistati kommunistliku partei sajandat aastapäeva, siis oli ainult üks retoorika: kõik hea, mis on juhtunud, on üksnes tänu kommunistlikule parteile.“

„See, mille poolest on Mao inimestele siiani ülitähtis, seisneb Hiina poliitilises mudelis, mille järgi peab Hiina riik olema ühtse valitsemise all. Mis ja kui ühtne see Hiina ühtne riik muidugi on?“ küsib Läänemets ja vastab ise: „Eks siin on palju sarnasusi Venemaaga: kõik, mis keisrid on vallutnud või muul teel omandanud, see ongi Hiina riik. Suurim ulatus oli Hiina riigil 18. sajandi lõpul, mil viimase keisridünastia ajal olid suured alad Mongoolias peaaegu terve Baikali järveni välja ja Kaug-Ida kõik Hiina all.