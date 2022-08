PÄEVA TEEMA | Olga Štraube: Narva tanki teisaldamise otsusega venitamine on halb märk

Ajalooteaduses on kogu sündmusest juba mitu sajandit valitsenud konsensus: ajaloosündmused on unikaalsed, need ei kordu üks-ühele ja neid on võimalik vaid omavahel võrrelda otsides sarnasusi ja erinevusi. Sellest tulenevalt oleks Eesti ühiskonnale parem, kui loobutaks sellistest emotsionaalselt ülilaetud võrdlustest à la „uus pronksiöö“.