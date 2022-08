KOLUMN | Harri Tiido: Venemaa tuleb tükeldada. Seda arutatakse täie tõsidusega

Keegi taibukas inimene kirjutas internetis, et päti hammaste ning kuulmis- ja mõistmisvõime vahel on vahetu side. Kui pätil hambad kurku lüüa, paraneb tema kuulmis- ja mõistmisvõime märkimisväärselt. Niisiis on tähtis tegeleda Venemaa hammastega lahinguväljal ja Ukrainat selles kõigiti toetada.