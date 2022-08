Narvalastel on nüüd võimalus näidata, kas nad suudavad olla iseseisev poliitiline subjekt ja mitte kaasa minna manipulatsioonidega. Kindlasti on valitsuse riskihinnangus arvestatud sedagi, et venekeelsele Narva enamusele võiks kiire ja jõuline tegutsemine olla aktsepteeritav. See sõltub aga asjaolust, kelle sõnum esimesena narvalasteni jõuab.