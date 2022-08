Vene propaganda on sanktsioonidele vaatamata Euroopas endiselt lihtsasti kättesaadav

Sõltumatu mõttekoda Strateegilise Dialoogi Instituut (ISD) avastas neli kuud pärast RT-le keeldude kehtestamist, et Kremli-meelse meediajaama uudised on seni Euroopas kättesaadavad. ISD analüütik Kata Balint räägib EuroNewsile antud intervjuus, et meeskond sattus RT keeldude rikkumise jälile juhuslikult.