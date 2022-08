PÄEVA TEEMA | Indrek Tarand: Narva tank, in memoriam. Me ei pea venelaste tundeid kaaluma

Ma kordan ei tea küll juba mitme tuhandendat korda – teie, venelased, ei vabastanud mitte kedagi ega mitte kuskil, sest just teie sõlmisite semulepingu omaaegse esinatsi von Ribbentropiga ning olite natside üks ustavamaid liitlasi. See, et kaks röövlit (Stalin ja Hitler) omavahel saagijagamisel tülli läksid, ei tee kummastki neist vabastajat. Katsuge see lihtne tõde nüüd selgeks saada!