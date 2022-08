ERISAADE | Ekspress Meedia ajakirjanikud: peaasi, et nüüd tanki eemaldamise järel ülbeks ei lähe

Eesti Ekspressi ajakirjanik Joosep Tiks, kes nimetas ühes varasemas kirjutises tankiteema tõstatajaid mölakateks, nentis, et oleme ikkagi jätnud augu kohalike venelaste tünni: „Kas oli ikkagi mõistlik tikutopsiga püssirohutünni juures jalutada siis, kui me teame, et olukord on niigi terav? Praegu paistis, et pauku ei tule, võib-olla lahtubki maha. Praegu paistis, et see oli kõige kriitilisem moment üldse. Kas ta läheb hullemaks? Siis peaks ehk tankist veel hullem katalüsaator olema.“