RETSEPT | Retro ruulib! Tähistame taasiseseisvumispäeva ehtsa trühvlitordiga

Kui eesti filoloog Tiina Kuusik (57) ja loomaarstiks õppinud Ivar Murumägi (59) hakkasid 2009. aastal mõtlema asjadele, mis Tartust puuduvad, jõuti ühise arusaamiseni: ülikoolilinnas ei ole klassikalist pagariäri. Heade mõtete linnas on küll kohvikuid, kuid mitte kohta, kus kohapeal valmiksid iga päev nii vanad head küpsetised kui ka erinevad uuemat sorti kondiitritooted, mida saab mugavalt kaasa osta. „Rõhutan alati, et meil on pagariäri, mitte kohvik – siin on suur vahe. Otsustasime keskenduda küpsetamisele ja kaasamüügile, kuigi meilt saab osta ka tassi kohvi ja muid jooke, samuti on võimalik ostetud küpsetised kohapeal ära süüa,“ räägib Tiina.