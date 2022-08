ARVUSTUS | „Killerite kiirrong“ on Z-generatsiooni komöödiamärul, mis näitab kriitikutele jämedat keskmist näppu

Vahe on selles, et kui „Vanglaekspress“ püüdis rohket üle võlli action’it edasi anda tõsiselt võetavate näitlejavalikute ja karakteritega (John Malcovichi ja Steve Buscemi tegelaskujud on raudselt nii mõnegi õudusunenägudesse pugenud), siis „Killerite kiirrongi“ killerid on rõhutatult inimlikud. Jah, nad kõik on väikelinna jagu tapmisi sooritanud, ent mitte ükski neist ei esita lõpuni seda kalkust, mis paneks vaataja emotsionaalselt võõrastama ja sigitaks mõtte, et voh, tema on sündinud tapjaks.