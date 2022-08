JUHTKIRI | Paneme peidetud elektrijaama tööle

Tarbimise juhtimisele rõhku panna on kindlasti palju tulemuslikum kui kodanikuallumatus ja massimeeleavaldused, millele eile EKRE juhatus kutsus, kui Kaja Kallase valitsus „viivitamatult“ elektri hinda alla ei too.

Ent elektrituru remondi nimel on muidugi vaja valitsusele pinda käia, sest elu on näidanud, et muidu asjad ei edene. Näiteks tarbimise juhtimises peituva suure „elektrijaama“ sisselülitamise võinuks ära teha juba see valitsus, kuhu kuulus ka praegu kalli elektri pärast tuld ja tõrva sülgav EKRE.