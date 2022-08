Lavly Perling Parempoolsete erakonna asutamisel: stopp, sõbrad! Ei tule meile me oma varaga kosja

Siin me seisame teie ees – sündinud erakonna vastvalitud juhid – ja kummardame, tänades usalduse eest ja lubades ise olla parempoolse maailmavaate eeskujudeks: teha tööd ja pingutada selle nimel, et meie ideed saaks reaalsuseks, et meie koduerakonnal läheks hästi.