KIIRKOMMENTAAR | Arvamustoimetuse juhataja Alo Raun: Parempoolsetel on õigus. Paneme Eestis vohavale vastikule toetusehullusele pidurit

Palju õnne, tänasest on Eestis üks erakond lisaks – Parempoolsed. Värske esimehe Lavly Perlingu äsja peetud kõne ei jäta kahtlust – erakond saab olema oma nime vääriline ehk siis esindab maailmavaadet, mida lubab. Ja see on hea.