PÄEVA TEEMA | Monika Haukanõmm: 20-aastased autod võivad uutest autodest olla keskkonnasäästlikumad

Märkimisväärse osa mootorsõiduki ökoloogilisest jalajäljest moodustab just tema tootmisprotsess. Nii et kuigi ühtpidi on tervitatav, kui linnas liiklevad järjest puhtamad sõidukid, peame teistpidi kiitma ka inimesi, kes on suutnud olemasolevat sõidukit juba üle 20 aasta korras ja käigus hoida. Inimesed on erinevad ja kõik panustavad omal moel.