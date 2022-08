Plahvatus plahvatuse järel – Ukraina kaitseministri sõnul hävitatakse Krimmis Vene olulisemad sõjarajatised

Eelmise nädalani ei osanud kohalikud väeüksused ega Krimmi turistid piirkonnas ohtu karta. Poolsaar ei ulatunud Ukraina vägede haardesse ning piirkonna eluolu tundus stabiilne. Kiiev on kaua palunud USA-lt pikema laskeulatusega relvi, kuid Washington on keeldunud kartes, et Ukraina nende toel Venemaa territooriumi rünnata võib ning seeläbi sõja mastaapsus veelgi suureneb. Ukraina kaitseminister kinnitab Washington Postile, et Krimmi suunal ei kasutata USA-lt saadud relvi.