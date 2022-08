POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: energiakriisi lahendamisel tuleb mõelda Eesti tarbijale, mitte euroreeglite täitmisele

Elektrituru erakorralisel seisul on sarnasusi koroonapandeemiaga. Sarnaselt koroonapandeemiale ei saanud ükski ettevõtja ette näha, millist ootamatut ja laiaulatuslikku kahju võivad hüppelised energiahinnad neile tekitada. Just nagu koroonapandeemia ajal, tuleb meil ka praegu oma riigi huvides arvestada võimalusega, et peame lahenduste leidmisel Euroopa Liidu reegleid kohasemaks muutma hakkama.