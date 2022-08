Parempoolsete liidri vastulöök Alo Raunile: me ei olegi jäätis, mis maitseb kõigile. Me pole Res Publica

Reformierakonna juhtimisel on meil ametisse astunud üks lähimineviku vasakpoolsemaid valitsusi. Miks? Sest Reformierakond ise on juba ammu liitunud tsentrisse, et meeldida võimalikult paljudele. Ajalooliselt paremtiiba vedanud Isamaa on aga vahetanud poolt ning ajab praeguses koalitsioonis kõige vasakpoolsemat poliitikat. Erakonnad on poliitika paremtiivalt lahkunud, kuid valijad on seal endiselt alles.