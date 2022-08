Arhitektuuripärandi päästmine ja utoopia loomine Hiiumaal

Hiiumaal Kõrgessaares on üks auklike katuste, tühjade aknaaukude, betooniliivaga kaetud põrandate ja rohtu kasvanud välialaga hoonete ansambel, kus kunagi oli nii kunstsiidivabrik kui ka kalatööstus. See on pikalt seisnud otstarbetu ja lagunevana, kuid tõuseb nüüd tuhast Viscosa kultuuritehase nime all.