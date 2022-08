Meenutus autopommi tuules: kuidas Euroopa paremäärmuslased genotsiidi-õigustajatest Duginitega salakohtumist pidasid

Moskva lähistel autopommiga tapetud Darja ja tema isa Aleksandr Dugin on pikki aastaid olnud ukrainlaste dehumaniseerimisele ja tapmisele üleskutsujad. Lekkinud e-kirjad paljastavad, et samaaegselt on nad olnud lähedastes suhetes Euroopa Liidu paremäärmusliku poliitika suurimate staaridega.