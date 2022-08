„Tapan su ära!“ Prokurörid saavad räigeid ähvardusi

Sensitiivsetes juhtumites menetlust juhtiv naissoost prokurör tundis autoga sõites, et midagi on väga valesti. Kui ta teenindusse pöördus, öeldi talle, et auto mõlema esiratta poldid on lahti. Keegi oli need lahti keeranud. See ei saanud olla poisikeste nali, auto juurde oli spetsiaalselt mindud polte lahti keerama. Kui see prokurör sõitnuks suurel kiirusel mõnel maanteel, võinuks asi väga halvasti lõppeda.