Viimsi Artiumi juht: just keerulisel ajal on õige panustada kultuuri

Eelmisel nädalal avati uus uhke kultuuri- ja hariduskeskus Artium. Viimsis asuva keskuse juht Kristiina Reidolv ütleb, et keskuse üks eesmärke on tugevdada Eesti-Soome kultuurisilda. Aga ka miksida eri kunstidistsipliine, et näha, mida põnevat sünnib nende koostöös ka piirialadel.