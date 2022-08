Uus ettevõtlusminister arvas, et talvel võib elekter maksta kaks-kolm korda rohkem kui selle aasta alguses, seega vähemalt sellest kaks-kolm korda kõrgemast hinnast peaks kodutarbija midagi säästma. Meetmega alustamise lisaargumendiks tõi minister asjaolu, et 14 Euroopa Liidu liikmesriigis saab elektrit osta börsiväliselt. Küll unustas ta mainida, et seda võimalust rakendavad paljud Euroopa Liidu riigid mitte ainult kodutarbijale, vaid ka ettevõtetele.