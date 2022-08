SÕJARAPORT | Igor Taro: Dugina tapmisversiooni uskuvad Vene propagandistid peaksid püsti hirmul olema

2014. a tähistati iseseisvuspäeva nii, nagu midagi erilist poleks toimunud – õigupoolest tehti seda väga uhke paraadiga ja samal ajal kandsid ukraina üksused Ilovaiski all karme kaotusi. Nüüd on siis otsustatud, et paraad toimub ainult Vene tehnikaga ja statsionaarne – eri linnades on välja pandud ukrainlaste poolt hävitatud roostes sõjamasinaid, millega venelased ilmselt lootsid võiduparaadi pidada. Said oma soovi lõpuks täidetud.