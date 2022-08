ARVUSTUS | Eesti ooper „Kaubamaja“ peidab koomilisse rüüsse traagilise sisu

Ajalooline „Lalli ehk Mere keskel on mees“ sarnaneb teema ja teostuse poolest väga Ardo Ran Varrese ooperiga „Põrgupõhja uus Vanapagan“, kus sündmuste keskmes on arhetüüpne tegelane, kelle ainus soov on elada segamatus rahus omaenda parimate tõekspidamiste järgi ja kes on selle sooviga ümberkaudsetele pinnuks silmas. Kuid kaubamajalugu on hoopis teisest puust.