Eveliis Padar: Sanna Marin ja häbistavad võltspuritaanid. Meestele andestatakse palju hullemat!

Naist, kes juba oma tausta poolest ülbematel mehepoegadel tea-oma-kohta-meeleolusid tekitab (meenutame toonase EKRE esimehe Mart Helme kögisemist kõikide töötavate inimeste suunas, kui talle ei sobinud, et ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister).

See naine, kes toona Helmel pinnuks silmas oli, on juhtinud üht ja sama valitsust praeguseks 986 päeva, Eesti populistid pidasid riigitüüri juures vastu vaid kaks kolmandikku sellest. Midagi näitab see Sanna Marini juhtimisvõimekuse ning konservatiivide võimetuse kohta kindlasti.

Raev ja põlgus, mida Sanna Marin on pidanud seoses tantsuvideo levimisega taluma, viitab ühiskonna vildakatele võimusuhetele.

Selle põhjus, miks Soome noore ja tegusa peaministri vaba aja veetmise viis ja aktiivne seltsielu konservatiividele hambusse jääb, näib see, et Sanna Marin on kõrgel võimupositsioonil olev naine.

Kui palju vastutustundetumaid ja suisa illegaalseid seiku andestab ühiskond meespoliitikutele! Meenutagem või külmkapiahistamist või telefoninäppamist.

Vähem märgiline pole ka see, et kibestunud osatajatele ei näi pähe mahtuvat, kuidas keegi suudab ilma droogideta elu nautida – eks iseendaga rahulolematus ongi peamine ajend, miks kellegi teise elu ja valikud inimesi ärritavad.

Sanna Marini käitumine ja töö poliitikuna on mõjutanud soomlaste elu igati positiivselt ja suurimat rolli mängib siinjuures tema eeskuju kõikidele tüdrukutele, kes kasvavad üles teadmisega, et naise koht on poliitikas.

Aga kui Kaja oleks …

Kuidas Eesti oleks reageerinud, kui Kaja Kallas oleks pidutsemisega silma jäänud? Muidugi, miks peaks üldse arvama, et Kaja ei pidutse? Kõik, kes on korra kätte võtnud tema raamatu „MEP. 4 aastat Euroopa Parlamendis,“ on lugenud, et Kallas on oma seelikukeerutamise seiku küllalt avanud. Ju siis ei sattunud ta tol hetkel piisavalt väiklaste inimeste sekka, kes oleks pidanud vajalikuks seda filmida või filmi pärast lekitada.