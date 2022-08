POOL AASTAT SÕDA | Kiievis valitseb petlik rahu, ent normaalsuse kestmine pole kindel

Kolmapäeval saabuvat Ukraina iseseisvuspüha Kiievis avalikult tähistada ei tohi. See on üks väheseid märke, mis reedab, et pealinna taastumine pole pärast märtsis tagasi löödud Vene armee pealetungi veel päriselt lõppenud. Muidu on tänavad, poed ja restoranid inimesi täis ja mõnel pool on kauplemine saavutanud sõjaeelse taseme. Dnepri randadel kogunevad augustisoojust nautivad inimesed. Alates aprilli lõpust on linna tabanud vaid kaks raketilööki, kuna päris sõda käib kaugemal.