Eestis on 2000 õpetajat rohkem kui viis aastat tagasi. Kasvu veavad karjääris kannapöörde teinud

Viimase kümne aasta jooksul on kasvanud nii õpetajate keskmine vanus kui ka õpetajate arv. Õpetajate arvu suurenemisele on hoogsasti kaasa aidanud need, kes on karjääris teinud kannapöörde – sageli 30. eluaastate keskpaigas – ja valinud õpetaja kutse.