Kuigi kontrollikoja liikmetel puhkust ei ole nagu meie riigikogulastelgi, veedab Parts suve Eestis. Homme 56-aastaseks saav Parts on silmanähtavalt hästi puhanud ja heas vormis. Kogenud etenduskunstnikuna mängib ta maha meeleoluka ühemehetüki, mis vääriks mõistagi märksa suuremat publikut kui Tallinna vanalinnas jalutajad ja kohvikukülastajad. Algatuseks kõmistab ta kõuehäälel, siis paiskuvad õhku hoiatavad suitsupilved – ja vulkaan Juhan Parts lahvatab laavat purskama. Mu daamid ja härrad, võtke kohad sisse, see etendus on teile.