POOL AASTAT SÕDA | ÜRO pagulasesindaja Nordentoft: Eesti põgenikupoliitika võttis murettekitava suuna

See omakorda on vallandanud ühe suurema ja kiiremini kasvava pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Me kõik oleme näinud laastavaid pilte eelkõige naistest ja väikestest lastest, kes põgenevad oma elu eest, peredest, mis on sageli lahutatud, maha jäetud kodudest ja asjadest ning üleüldisest ebakindlusest selle suhtes, mida tulevik kaasa toob.