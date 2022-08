Vene võimud vahistasid tuntuima vabaduses viibinud opositsioonipoliitiku Ukraina invasiooni kritiseerimise eest

Aastatel 2013-2018 töötas Roizman Moskvast enam kui pooleteist tuhande kilomeetri kaugusel asuva Jekaterinburgi linnapeana. Varem oli ta ka Vene duuma saadik. Roizman on Putini režiimi vastu oponeerinud aastaid ning kritiseerinud invasiooni Ukrainas sõja algusest alates.

Twitteris on kohalviibivad ajakirjanikud asunud jagama pilte Roizmani maja esisest ning aknal seisvast mehest. Jagatud videotes on näha, kuidas endise linnapea maja ette kogunevad laigulisse vormi riietatud sõdurid. Meediajaam MASH avaldas Telegrami platvormil video, kus on näha, kuidas sõdurid tungivad Roizmani koju karjudes: „Politsei, avage“ ning kuidas Roizman ametnikule ning teda saatvale meeskonnale ukse avab. Edasi toimuvat avalikkusele jagatud pole.