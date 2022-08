Lääne pühendumus Ukrainale on hoolimata sõja venimisest ainult tugevnenud

Presidendi sõnul sündis Ukraina rahvas 24. veebruaril otsekui uuesti: sündis sellisena, kes ei põgene, nuta ega karda. „Sellisena, kes ei anna alla, ent ka ei andesta,“ lubas Zelenskõi. „Mida tähendab meie jaoks, et sõda on lõppenud? Varem oleks see tähendanud rahu. Nüüd ütleme, et sõda saab läbi siis, kui oleme võitnud,“ rõhutas Ukraina president.