ARVUSTUS | „Krahvinna kadunud sõrmus“ pakub parasjagu närvikõdi ja pisut õudust

Raamatu peategelased on kolm viienda klassi tüdrukut: ettevõtlik ja asjalik Saara, nupukas ja visa Mirt ning tähelepanelik, kuid veidi arglik Nelli. Lastele meeldib koolivaheajal hüljatud mõisahoones mõisaprouasid mängimas käia. Taas mõisas aega veetes kohtuvad tüdrukud aga kummaliselt riietatud vana naisega. Selgub, et tegemist on mõisa kunagise perenaise, krahvinna Eleonora von Mecklenburgiga. Kuigi krahvinna on juba aastakümneid tagasi surnud, pole ta siiani rahu leidnud, sest on teinud midagi lubamatut. Nimelt kinkis Eleonora abikaasa Edward talle pulmapäevaks võlusõrmuse palvega seda mitte kunagi sõrmest võtta, sest siis võivad peret tabada õnnetused. Ühel kuumal suvepäeval aga otsustas Eleonora end järves jahutada ja kartes sõrmust kaotada, asetas selle suplemise ajaks riietele. Kui Eleonora rannale naastes sõrmust eest ei leidnud, oli tema üllatus suur, sest ujudes polnud ta kaldal kedagi märganud. Hoolimata pikaajalisest ja põhjalikust otsimisest ei õnnestunud krahvinnal sõrmust leida. Nii nagu ennustatud, tabaski Eleonora peret ränk õnnetus – tema abikaasa Edward hukkus veinikeldri ehitust kontrollides. Leinates siirdus krahvinna Saksamaale, kus ta üksi oma lapsed suureks kasvatas.