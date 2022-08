Urmo Saareoja värskest ideekonkursist: ärge pakkuge lauluväljakule tornmaju

Alguse saanud ideevõistlus tähendab hoopis kutset parimate peade tööle panekuks, et leida just need nipid ja trikid kasutamaks kaasaegseid lahendusi – eelkõige logistilisi ja maastikuarhitektuurilisi –, mis arvestaksid asjaoluga, et tegemist on eestlastele rahvuskultuurilise pühapaigaga. Konkursile eelnes pikaajaline ja põhjalik töö eri osapooltega, saamaks paika võimalikult hea lähteülesanne. Väljakutse on suur, kuid tulemusi ootame siiski juba aasta lõpuks.