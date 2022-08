Marko Pomerants: millal toimub kontakt? Korraldame ettekandjatele iga-aastased kriisiõppused

Kuidas mitte saada kehva väljassöömise kogemust? Vastus on lihtne. Ära mine välja sööma. Selle lahenduse nõrk aspekt on see, et siis jääd ilma ka positiivsetest elamustest. Need ootavad sind igal juhul kusagil. Mind on need tabanud tänavu vähemasti viiel korral. Ma ei võta arvesse päevaprae söömist.