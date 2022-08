UKRAINA ISESEISVUSPÄEV | Kiievi ajakirjanik: „Venelased üritavad seda päeva meile mäletamist väärivaks teha.“

Semõženko helistab kokku lepitud ajast veidi varem. Seda mitte ülima agaruse või soovi tõttu intervjuuga kiiresti ühele poole saada, vaid seetõttu, et taas on käivitunud õhuhäire. Semõženko sõnul on tegu tänase neljanda häirega, neist esimene kõlas öösel kell kaks. „Venelased üritavad seda päeva meile mäletamist väärivaks teha,“ sõnab ta. Ajakirjanik räägib, et teiste seas on ka Ameerika kohalik konsulaat teatanud, et Kreml võib täna rünnata Kiievi ametiasutusi või presidendi residentsi.