VIDEO JA KAART | „Sa ei pea olema täiskasvanu, et teha imelisi asju.“ 17-aastane lendas noorima inimesena ümber maailma

Reis viis poisi läbi Euroopa, Aasia, Aafrika, Põhja-Ameerika ja üle kahe ookeani. „Ma arvan, et kõige keerulisem hetk oli Vaikse ookeani lennul,“ ütles Rutherford ajalehele Guardian. „Pärast 10 tundi jõudsin sellele väiksele saaarele, juba hakkas pimedaks minema, nii et maandusin ja pilvisus oli üsna madal, vihma sadas, läks üsna pimedaks ja lennurajal ei olnud tulesid,“ meenutab noormees. „See oli tegelikult asustamata saar, nii et kui midagi oleks valesti läinud, oleksin sellel saarel üksi. Seega oli väga tähtis, et midagi valesti ei läheks. Maandusin ja pidin magama väikses kuuris, mis asus raja ääres, sest saar oli üle 10 aasta tagasi maha jäetud.“