FOTOD | Tallinna Kammerorkester alustab hooaega pühendusega Ukrainale

„Mõistagi eeldate, et satute vaikse muusika kontserdile. Seekord teeb meie kontserdi eriti vaikseks ukraina helilooja Valentin Silvestrov. Tema muusika hõrk liikumine tavaharmooniates ning vaikuselähedased kujundid on karjuvas vastuolus kōigega, mis toimub praeguses maailmas. Vaikus ja lein on tihti sünonüümid,“ ütleb dirigent Tõnu Kaljuste. Tuur on pühendatud Ukraina iseseisvuspäevale 24. augustil ja kannab pealkirja „Vaikne muusika“.