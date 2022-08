Kremli-meelsed kiusavad sõjavastasuse eest taga mullu Venemaad Eurovisioonil esindanud staari

Venemaad 2021. aastal Eurovisioonil esindanud laljanna Manizha Sangin on sattunud küberkiusajate ohvriks, kuna on sõja Ukrainas hukka mõistnud. Tema sõnul on invasioon vastuolus vene inimeste tahetega ning „konflikt vennaste vahel“. Nüüd on Vene Kremli-meelsed alustanud naise vastu organiseeritud vastukampaaniat. Näiteks pidi lauljatar mitmed oma suvetuuri esinemised tühistama pärast seda, kui korraldajate kohta veebi üksikasjalikku informatsiooni jagati.