JUHTKIRI | Talv tuleb raske, aga mitte lootusetu

Statistikaamet teatas küll eile, et keskmine palk on teises kvartalis tõusnud 10,1% võrreldes eelmise aasta sama ajaga – nii suurt tõusu pole tükk aega nähtud. Aga ei pea olema majandusteadlane, et teada kahte seda uudist devalveerivat tõsiasja. Esiteks, vähemalt pooled Eesti töötajad saavad alla keskmise brutopalga (1693 eurot). Teiseks – ja see on veelgi valusam –, hinnatõusud on selle tõusu täielikult nullinud ning enamiku inimeste ostujõud on kahanenud.