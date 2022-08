Ilmusid ajalooliste romaanide võistluse võidutööd

Usuvande all võitlemine oli toona paljudele vahend, mis vabastas nad ilmalikest muredest ja tagas koha paradiisis. Isa Theodor mõtiskleb lõpuks nii: „Kas pole vahel tugev vastutuul märgiks, et Jumal tahab sind teisele rajale suunata? Või on see proovilepanek? Millised rikkused olid Theodori hoolde antud! Tema aga arvas, et saabub maatasa tehtud kloostrisse. See oli hiigelsuur kindlus! Võibolla algab siit tema palveränd, taevaste vägede pealetung idas elava kärbesteneelaja, väärusulise ja verest joobunud Peltsebuli vastu, kelle jaoks sõda on rahu, vale on tõde, surm on elu, Põrgu on Paradiis.