„300 mehest jäi ellu ainult kuus.“ Mida saab teada Vene sõduriemade kaebekirjadest?

Vene sõduriemade esindajad on kõigi kuue sõjakuu jooksul jätkanud sõdurite sugulastelt abitaotluste vastuvõtmist. Osad üritavad leida kadunud lähedasi, teised räägivad armees toimuvast vägivallast ja väljapressimisest. Inimõiguslased jagasid Meduzaga nende kirjade põhjal esimese viie kuu jooksul valminud siseraporteid (kuues valmib septembri alguses). Tegime neist kaebekirjadest kokkuvõte ja toome välja ilmekamaid näiteid. Need dokumendid on kõige paremaks tõendiks sellest, milline olukord Vene armees tegelikult valitseb.