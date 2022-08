PÄEVA TEEMA | Alkoholitootjad: alkoholi liigtarbimine tuleb vaimse tervise probleemidest. Hoopis nendega tuleks tegeleda

Alkoholi liigtarbimine on mure, mida meie ühiskond kahtlemata peab koos lahendama. Mõistmatu on aga asjaolu, et avaliku sektori tervishoiuvaldkonna ekspertide ainukeseks käepäraseks tööriistaks on viimaste aastate jooksul jäänud haamer ning naelteks üha karmimad keelud, piirangud ja kontrollid.