EKKMis avaneb Taavi Suisalu isikunäitus „Tähelepanufiguurid“

Kunstnik võtab näitusel vaatluse alla, milliste vahenditega meie tähelepanu hõivatakse, kuidas mõjutatakse kujutlusvõimet ning luuakse visioone tegelikkusest. Küsides, kuhu jõuame inimkonnana, kui algoritmid meie eest kujutluspilte loovad ja otsuseid langetavad, paneb Suisalu mõtlema inimese rollile tuleviku maailmas.

Suisalule oli projekti ajendiks 2019. aastal teadlaste esitletud ja avaldatud esimene foto mustast august. Avalikustamise hetkel vaimustusid teadlased tulemusest, aga laiema avalikkuse pani kujutis õlgu kehitama. Musta augu jäädvustamine oli tohutu tehnoloogiline pingutus, sest pildi saamiseks konstrueeriti maakera suuruse avaga teleskoop ning töötati läbi kuupmeetrites andmekandjaid. Must auk tõmbab aga valguse endasse ja seetõttu pole seda võimalik pildistada. Teisisõnu, oldi lummatud millestki, mida pildil tegelikult näha polnud. Sellest vastuolust johtuvalt läheneb Suisalu näitusel mitmesugustele kujutistele, mida on võimatu terviklikult hoomata, näiteks inimese minapilt, kujutlus tulevikust või loodusest.



​​Suisalu huvitab, kuidas muutub tehisintellekti ajastul inimese eneseteadlikkus ja kuidas luuakse enesekuvandit. Kaasajal on võtmetähtsusega tehnoloogia ja majanduse koostoime, nn tähelepanumajanduse ühiskond, milles muundatakse inimeste tähelepanu soovitud hüvedeks. Infotehnoloogilised seadmed on samuti nagu mustad augud, sest nende eesmärk on tõmmata endale meie tähelepanu. Algoritmide kaasabil kujundatud visuaalne reaalsus on muutunud kohati eristamatuks tegelikkusest. Oleme justkui narkissoslikus olukorras: võlutud innovatsioonist, milles näeme inimese võimekust mõjutada looduslikke protsesse.