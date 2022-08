KULTUURIBIIT | Kunstnike Maria Izabella Lehtsaare ja Sarah Nõmme playlist

Väljapaneku pingekeskme moodustab Lehtsaare ja Nõmme loomingule iseloomulik vastumäng selliste kategooriate vahel nagu kerge ja raske, leebe ja karm, ohutu ja ohtlik, aktsepteeritav ja aktsepteerimatu. Kokku kutsutud kahekõne eesmärk on manifesteerida seksuaalse eneseväljenduse rolli kunstis ja elus, rõhutades isikliku turva- ja kuuluvustunde, jagatud rõõmude ja murede ning omaenda vaimu ja keha heaoluga tegelemise tähtsust.

Näitus on avatud 26.–31.08 iga päev kella 13–19. Vent Space projektiruum asub Tallinnas aadressil Vabaduse väljak 6–8 (sissepääs Kunstihoone hoovi poolt).

Noorte kunstnike listi tervikuna saab panna mängima siit.

Maria Izabella muusikavalik:

Mareux - The Perfect Girl Mareux

Jahe kallistus soojal talvel. Tuisk. Lörts ja märjad jalad. Iha maavälise side järele.

Dressy Bessy - If You Should Try And Kiss Her

Lugu pärineb ühe mu lemmikfilmi „But I’m a Cheerleader“ soundtrackilt. Laulu krapsakus ning lastelaululikkus komplementeerib filmi camp esteetikat.

Deftones - Sextape Deftone

Hüpnootiline ning unelev muusikavideo oli mu esimene kokkupuude bändiga. Otsin tihti lemmiklauludele visuaale. Muusikavideod ning albumikujundus aitavad lisaks sõnadele mõtestada artisti enda inspiratsiooni ja mõtteid loo taga.

Brutalismus 3000 - Satan Was a Babyboomer

Ideaalne muusika taustamüra summutamiseks.

Lava La Rue - Vest & Boxers

Pühapäevahommikune jalakeerutus.

Sarahi muusikavalik:

Pj Harvey - Man-Size

Lemmiklugu PJ Harvey’lt, pühendusega kõikidele hardkoorilt õrnadele naistele!

Bootsy Collins - I’d Rather Be with You

Mu pikaaegne hea tuju lugu & energy-booster. Kui hommikul on keerukas päeva alustada, siis on hea sellega ennast õigele tunnetusele sagestada.

Tina Turner - In Your Wildest Dreams

To get into your sensual mood – midagi intiimset & mõnusat Tinalt.

Collage - Mets Neidude Vahel

Terve kogumik, Groove of ESSR: Funk, Disco, Jazz from Soviet Estonia, on sel suvel suvilaromanssi nautides, mulle mega kaaslane olnud.

Yves Deruyter - The Rebel (Original Mix)

Loo avastasin isa träna-kogumikust. Lood CD’l on kiired ja bouncy’d, eriti armastan seda träkki kuulata öösel stuudios tööd tehes.