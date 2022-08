KOLUMN | Janek Mäggi: Indrek Tarandil on kaks karjäärivalikut: välisministriks või modelliks

Indrek Tarandi võime olla järjepidevalt kõige ägedam Eesti poliitik, kestab. Tema igas käigus on lusti, elurõõmu, enesekriitikat ning -irooniatki. Kunagi ei tea, milline on järgmine tükk ning kuidas ta selle lavastab. Kindel on vaid see, et Indrek on alati peaosas ning ta mängib seda nii, et publik peab naerma ja nutma, plaksutama ja välja vilistama ühekorraga. Tema vaim on materjalist, mis ei kulu ega kriimustu.